  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB, ParaQR'ın faaliyet iznini iptal etti
Takip Et

TCMB, ParaQR'ın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğiyle ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni iptal edildi.

TCMB tarafından alınan karara göre, ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye daha önce verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni iptal edildi.

Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca alındığı belirtildi. 27 Nisan 2026 tarihli kararla birlikte şirketin faaliyet izninin kaldırıldığı kaydedildi.

