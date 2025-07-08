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TCMB, Paybull'un faaliyet iznini iptal etti

TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Haber Merkezi
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TCMB, Paybull'un faaliyet iznini iptal etti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

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