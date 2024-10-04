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TCMB raporu: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi

TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunda yıllık enflasyonun enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda azaldığını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki önceki ayki düşüşe rağmen, eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubunun etkisiyle görece yüksek bir artış görüldü.

Haber Merkezi
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TCMB raporu: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
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TCMB Eylül ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Raporda yıllık enflasyonun enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda gerilediği belirtildi.

Tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 2,97 oranında yükseldiği, yıllık enflasyonun 2,59 puan düşüşle yüzde 49,38 olduğu hatırlatılarak “Yıllık enflasyon, enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda gerilemiştir. Bir önceki ay düşüş sergileyen gıda fiyatları eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak görece yüksek bir artış kaydetmiştir. İşlenmiş gıda fiyat artışı ise alt grup genelinde ılımlı gerçekleşerek olumlu bir görünüm arz etmiştir.” ifadesine yer verildi.
”Okula dönüş etkisi öne çıktı”

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Okula dönüş harcamaları belirleyici oldu

Enerji fiyatlarının da bu dönemde ılımlı bir seyir izlediği belirtilen raporda “Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir miktar yükselmiş, söz konusu gelişmede giyim ve ayakkabı grubu yanında dayanıklı tüketim mallarının etkisi hissedilmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı gücünü korurken, eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisi öne çıkmıştır.” dendi.

“Kira enflasyonu güçlü seyrini korudu”

Bu dönemde sözleşme yenileme oranının yüksek olmasıyla aylık kira enflasyonunun güçlü seyrini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca “Üretici fiyatları artışı önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlamış, yıllık üretici enflasyonu gerileme eğilimini sürdürmüştür. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, aylık değişimler B göstergesinde yatay seyrederken diğer göstergelerde bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselmiştir.” ifadeleri yer aldı.

TCMB geçtiğimiz günlerde “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu"nun kamuoyuyla paylaşılma saatinin 18.00 olarak güncellendiğini bildirmişti.

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