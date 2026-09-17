TCMB repo musluğunu açtı: İhale 300 milyar TL'ye çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite koşullarını desteklemek amacıyla haftalık repo ihalesinin büyüklüğünü 300 milyar TL'ye çıkardı.
TCMB, haftalık repo ihalesinin büyüklüğünü 300 milyar TL'ye çıkardı. Çarşamba günü gerçekleştirilen haftalık repo ihalesinin tutarı 1 milyar TL olmuştu.
Piyasa beklentisi ise yeni ihalenin 100 milyar TL büyüklüğünde olması yönündeydi.
Fonlama miktarı artırıldı
TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem duyurmuştu.
Banka, bu kapsamda haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını açıklamıştı.
Ayrıca TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği belirtilmişti.