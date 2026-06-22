TCMB rezervleri 1 yılın en düşük seviyesinden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 19 Haziran 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 12 Haziran haftasında 152,1 milyar dolar olan rezervler, 19 Haziran haftasında yaklaşık 157,1 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 8 Mayıs haftasında yeniden yükselişle 171,5 milyar dolara çıktıktan sonra dört hafta aralıksız düşüş göstermişti. 5 Haziran haftasında 159,4 milyar dolar olarak açıklanan rezervler, 12 Haziran haftasında 152,1 milyar dolara gerilemişti.

Öte yandan rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

TCMB, rezerv rakamlarını 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.