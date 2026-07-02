TCMB rezervleri 13 ay sonra yeniden 150 milyar doların altına indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 26 Haziran ile biten haftada TCMB brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolar seviyesine geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezervler 16 Mayıs 2025 haftasında 145 milyar seviyesinde bulunurken, sonrasında artışa geçerek 30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar ile zirveye çıkmıştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara indi.

Aynı haftada altın rezervleri ise 2 milyar 732 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara geriledi.