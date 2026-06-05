TCMB rezervleri 160 milyar doların altına indi

ŞEBNEM TURHAN

TCMB haftalık verilerine göre 26 Mayıs haftasında rezervler 949 milyon dolar azaldı, net uluslararası rezervler aynı hafta 1.2 milyar dolar gerileyerek 45.8 milyar dolara indi, swap hariç net rezervler de 2.2 milyar dolar azaldı ve 26.6 milyar dolara geriledi. 26 Mayıs haftasında döviz rezervleri 990 milyon dolar azalışla 53 milyar 234 milyon dolara indi. Döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 54 milyar 224 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 41 milyon dolar artarak 105 milyar 951 milyon dolardan 105 milyar 992 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 949 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolardan 159 milyar 226 milyon dolara indi.

TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 26 Mayıs haftasında 91.1 milyon dolarlık hisse senedi, 134.5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 0.5 milyon dolarlık özel sektör tahvili sattı. Verilere göre, yabancı yatırımcıların 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Mayıs haftasında 41 milyar 590,5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 515,6 milyon dolardan 14 milyar 421,9 milyon dolara inerken, ÖST stoku 1 milyar 545,8 milyon dolardan 1 milyar 542,2 milyon dolara geriledi.

Yp mevduatlarda hızlı yükseliş

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre kısa bayram haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatında artış devam etti. Verilere göre 26 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 488 milyon dolar arttı. 22 Mayıs haftasında mevduatlar 320 milyon dolar yükselmişti. Parite etkisinden arındırılmış olarak gerçek kişilerin yabancı mevduatları 83 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatı 1 milyar 405 milyon dolar arttı.

KKM bakiyesi 312.5 milyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 72 milyon lira azalarak 312.5 milyon liraya geriledi. Aynı hafta bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, geçen hafta itibarıyla 120 milyar 658 milyon lira artarak 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liradan 25 trilyon 927 milyar 476 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 242 milyar 335 milyon lira artarak 29 trilyon 316 milyar 41 milyon liradan 29 trilyon 558 milyar 376 milyon liraya yükseldi.