TCMB rezervleri 178,7 milyar dolara geriledi: 5,5 milyar dolarlık düşüş

QNB ekonomistlerinin analizine göre toplam rezervlerde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 2 milyar dolar azalması, brüt rezervi olumsuz etkiledi. Bunu hariç tutan net rezerv ise 3,5 milyar dolar azalışla 62,2 milyar dolara indi. Swap hariç net rezerv de önceki haftaya göre 3,6 milyar dolar azalışla 49,8 milyar dolara geriledi.

Net rezerv içinde değerlendirilen yurt içi bankalarla yapılan satım yönlü swap hacminin 11 Eylül haftasında 0.1 milyar dolar azalması, net rezervi olumlu etkiledi. Altın fiyatlarının gerilemesinin ise net rezervde 2 milyar dolarlık azalışa yol açtığı hesaplandı. Kamunun döviz mevduatı da incelenen hafta içerisinde 0,3 milyar dolar düştü. QNB ekonomistleri “Sonuç olarak, bu saydığımız işlemler net rezervin geçen hafta 2,2 milyar dolar gerilemesine neden olmuştur. Net rezervdeki değişimi dikkate aldığımızda, bunun dışında kalan işlemlerle toplamda 1,3 milyar dolar döviz satışı gerçekleştiğini hesaplıyoruz” diye yazdı.