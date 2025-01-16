TCMB rezervleri 2,5 milyar dolar yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 514 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 10 Ocak itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 933 milyon dolardan, 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 92 milyar 588 milyon dolardan 94 milyar 426 milyon dolara, altın rezervleri 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 67 milyar 672 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 70 milyar 14 milyon dolara çıktı.