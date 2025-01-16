  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB rezervleri 2,5 milyar dolar yükseldi
Takip Et

TCMB rezervleri 2,5 milyar dolar yükseldi

Merkez Bankası rezervleri, 10 Ocak haftasında 2 milyar 514 milyon dolar artışla, 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler ise, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 70 milyar 14 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB rezervleri 2,5 milyar dolar yükseldi
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 514 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 10 Ocak itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 933 milyon dolardan, 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 92 milyar 588 milyon dolardan 94 milyar 426 milyon dolara, altın rezervleri 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 67 milyar 672 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 70 milyar 14 milyon dolara çıktı.

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyorKKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyorEkonomi
Ekonomi
Ekonomistler Moody's’den ne bekliyor?
Ekonomistler Moody's’den ne bekliyor?
DEİK/Burak Soylu: İstanbul Blockchaın'in başkenti olma potansiyelinde
DEİK/Burak Soylu: İstanbul Blockchaın'in başkenti olma potansiyelinde
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari ücretin belirlenme aşamasında sorun var
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari ücretin belirlenme aşamasında sorun var
Ekonomistler, Karahan'ın sunumunu yorumladı: Ocakta faiz indirimi gelecek mi?
Ekonomistler, Karahan'ın sunumunu yorumladı: Ocakta faiz indirimi gelecek mi?
Vatandaşın döviz mevduatı 904 milyon dolar azaldı
Vatandaşın döviz mevduatı 904 milyon dolar azaldı
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor