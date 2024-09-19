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TCMB rezervleri 3 hafta sonra yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 6,8 milyar dolar arttı. Rezervler önceki 3 haftada aralıksız gerilerken; düşüşü yaklaşık 6 milyar dolar olmuştu.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri 3 hafta sonra yükselişe geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 6 milyar 789 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, 13 Eylül itibarıyla toplam rezervler 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara, altın rezervleri 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri böylece rekor seviyeye ulaştı.

Bir önceki hafta 39 milyar 740 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 38 milyon dolar artarak 48 milyar 778 milyon dolara çıktı.

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