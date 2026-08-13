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TCMB rezervleri 5 ayın zirvesine çıktı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara yükseldi. Böylece rezervler, geçtiğimiz 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri 5 ayın zirvesine çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 211 milyon dolar artarak 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.

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