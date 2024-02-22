TCMB rezervleri gerilemeyi sürdürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri 719 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 16 Şubat itibarıyla 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 366 milyon dolardan, 86 milyar 92 milyon dolara indi. Altın rezervleri 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 134 milyar 927 milyon dolardan, 134 milyar 208 milyon dolara gelmiş oldu.

Bir önceki hafta 28 milyar 801 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 342 milyon dolar azalarak 28 milyar 459 milyon dolara indi.