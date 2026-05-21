TCMB rezervleri güçlü yükseliş sonrası yeniden geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 14 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 670 milyon dolar artışla 61,23 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Gerileme altın rezervleri kaynaklı olurken, geçtiğimiz hafta 110 milyar 965 milyon dolar olan rezervler 107 milyar 340 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 14 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 959 milyon dolar azalarak 171 milyar 529 milyon dolardan 168 milyar 570 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta rezervlerdeki artış yüzde 3,7 oranında olmuştu.