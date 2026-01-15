TCMB rezervleri rekor seviyeye çok yakın
TCMB toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında 6,98 milyar dolarlık artışla 196,1 milyar dolara yükseldi ve böylelikle 17 Ekim 2025 haftasında gördüğü 198,4 milyar dolar olan tarihi zirve seviyesine yaklaşmış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 9 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 783 milyon artarak 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ocak'ta 74 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 202 milyon dolar yükselişle 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artışla 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.