  TCMB rezervleri savaştan bu yana ilk kez arttı
TCMB rezervleri savaştan bu yana ilk kez arttı

TCMB rezervleri, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın ardından ilk kez yükselişe geçti ve rezervler, 3 Nisan ile sona eren haftada 6,3 milyar dolarlık artışla 161,64 milyar dolar seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

Yabancı hissede yeniden satışa geçtiYabancı hissede yeniden satışa geçtiBorsa Haberleri