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TCMB rezervleri yeniden artışa geçti

20 Aralık haftasında zirveden gerileyen TCMB net rezervleri 2024 yılının son haftasında 1,8 milyar dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri yeniden artışa geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri geride kalan 2024 yılı son haftasında bir haftalık dönemde 1 milyar 805 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla 61 milyar 811 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 63 milyar 616 milyon dolara çıktı.

TCMB, aynı dönem için resmi rezerv varlıklarını da açıkladı. Buna göre, bir önceki hafta 156,2 milyar dolar olan resmi rezerv varlıkları (brüt rezervler) 155,1 milyar dolara indi.

Bu rezervin 83,4 milyar dolarını döviz varlıkları, 142 milyon dolarını IMF rezerv pozisyonu, 7,2 milyar dolarını SDR ve 64,3 milyar dolarını altın varlıkları oluşturdu.

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