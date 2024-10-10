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TCMB rezervleri zirveden geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta gördüğü rekor seviyeden 1 milyar 75 milyon dolar geriledi. Net uluslararası rezervler ise, söz konusu haftada 1 milyar 972 milyon dolar arttı.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri zirveden geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta bir önceki hafta gördüğü rekor seviyeden 1 milyar 75 milyon dolar geriledi.

TCMB verilerine göre, 4 Ekim itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 390 milyon dolardan, 156 milyar 315 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara inerken, altın rezervleri 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 54 milyar 117 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 972 milyon dolar artarak 56 milyar 89 milyon dolara çıktı.

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