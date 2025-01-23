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TCMB rezervlerinde 2,86 milyar dolarlık artış: Rekora yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, geçen haftada 2,86 milyar dolarlık artışla, 163,30 milyar dolara yükseldi ve böylelikle tarihi zirvesi olan 163,48 milyar dolara yaklaşmış oldu.

Haber Merkezi
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TCMB rezervlerinde 2,86 milyar dolarlık artış: Rekora yaklaştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 856 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 17 Ocak itibarıyla toplam rezervler 160 milyar 447 milyon dolardan, 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 94 milyar 426 milyon dolardan 96 milyar 791 milyon dolara, altın rezervleri 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 551 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 70 milyar 14 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 458 milyon dolar artarak 71 milyar 472 milyon dolara çıktı.

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