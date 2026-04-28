TCMB rezervlerinde 3 hafta sonra yeniden düşüş hesaplandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 24 Nisan 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 3,2 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 17 Nisan haftasında 174,5 milyar dolar olan rezervler, 24 Nisan haftasında yaklaşık 171,3 milyar dolara indi.

30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

Rezervler, 3 Nisan 2026 itibarıyla üç hafta boyunca artış kaydetmişti.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.