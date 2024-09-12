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TCMB rezervlerinde azalış sürdü: 3 haftada 6 milyar doları aştı

TCMB rezervlerinde azalış sürerken, brüt rezervlerdeki erime geçen haftaki 2,61 milyar dolar ile son 3 haftada yaklaşık 6 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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TCMB rezervlerinde azalış sürdü: 3 haftada 6 milyar doları aştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 612 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla toplam rezervler 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 89 milyar 329 milyon dolardan 86 milyar 568 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 60 milyar 43 milyon dolardan 60 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Net rezervlerde erime hızı yavaşladı

Bir önceki hafta 40 milyar 887 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 417 milyon dolar azalarak 39 milyar 740 milyon dolara indi.

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