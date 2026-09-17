TCMB rezervlerinde düşüş devam etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam brüt rezerv varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3 azalarak 178,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Altın rezervleri 110,3 milyar dolara geriledi

Söz konusu haftada döviz varlıkları 68,5 milyar dolar oldu.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 azalarak 110,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net rezervlerde 3,4 milyar dolarlık düşüş

TCMB'nin net rezervleri bir önceki haftadaki 65,6 milyar dolar seviyesinden 62,2 milyar dolara geriledi. Böylece net rezervlerde haftalık düşüş 3,4 milyar dolar oldu.

Swap hariç net rezervler de 53,4 milyar dolardan 49,9 milyar dolara indi. Swap hariç net rezervlerdeki haftalık azalış 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.