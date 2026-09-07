TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor: 4,4 milyar dolar azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 4 Eylül 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 4,4 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 28 Ağustos haftasında 188,2 milyar dolar olan rezervler, 4 Eylül haftasında 183,8 milyar dolara indi.

Tarihi zirvenin 34,4 milyar dolar altında

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra bir süre dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

Mart ayında sert gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar ile yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti.

Temmuz ayında yeniden toparlanmaya başlayan rezervler, 31 Temmuz haftasında 164,4 milyar dolara, 7 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolara ve 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara ulaştı. Rezervler, 28 Ağustos haftasında ise hafif gerileyerek 188,2 milyar dolar oldu.

Rezervlerde üst üste ikinci haftalık düşüş

Rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolarla 13 Mart'tan bu yana yaklaşık 5,5 ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra düşüşe geçti.

Toplam rezervler, 28 Ağustos haftasında 188,2 milyar dolara, 4 Eylül haftasında ise 183,8 milyar dolara geriledi.

Böylece rezervler iki hafta üst üste düşüş kaydederken, 4 Eylül itibarıyla 30 Ocak'ta görülen 218,2 milyar dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında kaldı.