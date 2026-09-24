TCMB rezervlerinde gerileme sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 azalarak 174,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri yüzde 1,2 artışla 111,6 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Eylül 2026 haftasına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini açıkladı.
Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,4 azalarak 174,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası'nın döviz varlıkları söz konusu haftada 62,8 milyar dolar olarak kaydedildi.
Altın cinsinden rezerv varlıkları haftalık bazda yüzde 1,2 artarak 111,6 milyar dolara çıktı.