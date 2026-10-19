TCMB rezervlerinde ibre yeniden aşağı döndü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 16 Ekim 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolar olan rezervlerin, 16 Ekim haftasında 169,1 milyar dolara gerilediği tahmin edildi. Böylece geçen haftaki yükselişin ardından rezervlerin tekrar düşüşe geçmesi bekleniyor.

Rezervler yılın zirvesinden uzaklaştı

2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinde başlayan rezervler, 30 Ocak'ta 218,2 milyar dolarla yılın zirvesine ulaştı. Ancak sonraki aylarda yaşanan sert gerilemeyle 26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar düştü.

2026 yılının ocak-eylül döneminde rezervler 4 ay yükselirken, 5 ay geriledi. En sert aylık düşüş mart ayında 54,9 milyar dolarla, en güçlü aylık artış ise ocak ayında 24,3 milyar dolarla kaydedildi. Temmuz ve ağustos aylarında toparlanma yaşanırken, ağustosta rezervler 23,7 milyar dolar arttı. Eylül ayında ise yeniden düşüş başladı.

Yıl sonuna göre kayıp 24,8 milyar dolar

2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde tamamlayan rezervler, 16 Ekim 2026 haftasında tahmini 169,1 milyar dolara ulaştı. Böylece 2025 yıl sonuna göre 24,8 milyar dolarlık, yüzde 12,79 oranında kayıp oluştu. Rezervlerin, yılın zirvesine göre de yaklaşık 49,1 milyar dolar, yüzde 22,50 aşağıda kaldığı hesaplandı.

21 Ağustos ile 2 Ekim arasındaki dönemde rezervlerde 21,1 milyar dolarlık düşüş yaşandı. TCMB analitik bilanço verilerinden yapılan hesaplamalar, 9 Ekim haftasında yaklaşık 4,2 milyar dolarlık artışın ardından, rezervlerin yeniden düşüşe geçmiş olabileceğine işaret etti.

TCMB, rezerv rakamlarını 22 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.