TCMB rezervlerinde ikinci haftada da kayıp bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 22 Mayıs 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 8,4 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı. Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 15 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolar olan rezervler, 22 Mayıs haftasında yaklaşık 160,2 milyar dolara indi. Rezervler, 15 Mayıs haftasında da önceki haftaya göre 2,97 milyar dolar gerilemişti.

30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

Rezervler, 27 Mart-17 Nisan tarihleri arasında art arda üç hafta yükseliş kaydetmişti. 1 Mayıs haftasında düşüş, 8 Mayıs haftasında ise yeniden yükseliş kaydeden rezervlerin, 15 Mayıs haftasından itibaren üst üste ikinci haftada da gerilemesi bekleniyor.

TCMB, rezerv rakamlarını 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da açıklayacak.