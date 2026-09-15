TCMB rezervlerinde üçüncü haftada da gerileme

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 11 Eylül 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar düşüş kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 Eylül haftasında 184,3 milyar dolar olan rezervler, 11 Eylül haftasında 183,8 milyar dolara indi. Böylece rezervlerdeki düşüş üçüncü haftaya taşınmış oldu.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra gerilemiş, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar düşmüştü.

Üç haftadır düşüş sürüyor

Temmuzdan itibaren toparlanan rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara çıktıktan sonra yeniden düşüşe geçti.

Toplam rezervler 28 Ağustos'ta 188,2 milyar dolar, 4 Eylül'de 184,2 milyar dolar, 11 Eylül'de ise 183,8 milyar dolar oldu.Böylece rezervler üç hafta üst üste gerilerken, tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında kaldı.