TCMB rezervlerinde yükseliş ivmesi korundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, TCMB rezervlerindeki toparlanma 10 Temmuz haftasında da sürdü. Brüt rezervler bir önceki haftadaki 159,7 milyar dolar seviyesinden 163,3 milyar dolara yükseldi.

Toparlanma net rezervlere de yansıdı. Net rezervler aynı dönemde 55 milyar dolardan 56,3 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler ise 40 milyar dolardan 42,5 milyar dolara yükseldi.