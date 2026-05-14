  TCMB rezervlerinde yüzde 3'ü aşan yükseliş
TCMB rezervlerinde yüzde 3'ü aşan yükseliş

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Mayıs ile sona eren haftada yüzde 3,7 artarak 171,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artışla 60 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Mayıs'ta 56 milyar 600 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 165 milyar 483 milyon dolardan 171 milyar 529 milyon dolara çıktı.

