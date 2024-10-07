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TCMB rezervlerinde zirveden düşüş bekleniyor

Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 4 Ekim haftasında 1 milyar dolar azalışla 156,4 milyar dolara gerilediği hesaplanırken, swap hariç net rezervlerde 1,8 milyar dolar artış bekleniyor. Brüt rezervler son 3 haftadır artıyordu.

Haber Merkezi
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TCMB rezervlerinde zirveden düşüş bekleniyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi gerilerken, swap hariç net rezerv yükseldi.

CNBC-e haberinde, BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya’nın hesaplamalarına göre, brüt rezervler 4 Ekim haftasında 1 milyar dolar azalarak 156,4 milyar dolara geriledi.

Net uluslararası rezervlerin ise 1,7 milyar dolar artarak 55,8 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Hazine, 25 Eylül’de gerçekleştirmiş olduğu 2035 vadeli 3.5 milyar ABD doları nominal tutarlı eurobond ihracının yaklaşık 1.84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirirken, kalan kısmını nakit finansmanı olarak temin etmişti.

27 Eylül haftasında Merkez'in brüt rezervi 157,4 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 54,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezerv 1,8 milyar dolar arttı

Bir önceki hafta 32,8 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 1,8 milyar dolar artarak 34,6 milyar dolara yükselmiş olacak.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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