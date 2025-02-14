TCMB sonrası piyasa katılımcıları enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 olurken, bu anket döneminde yüzde 28,30’a çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38’den bu anket döneminde yüzde 25,26’ya geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 17,72’den yüzde 17,26’ya geriledi.

2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Dolar,faiz ve büyüme beklentileri geriledi

Ankette katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL olurken, bu anket döneminde 42,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşirken, GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

5 yılda enflasyonda tek hane beklenmiyor!

Piyasa Katılımcıları Anketi Toplu Sonuçları'na bakıldığında gelecek 5 yılda enflasyonun tek haneye inmesinin beklenmediği görüldü. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30 olurken, 12 ay sonrası için yüzde 25,26, 24 ay sonrası için yüzde 19,10 olan enflasyon beklentileri 4 yıl sonra için yüzde 17,26 ve 5 yılın sonunda da yüzde 10,95 olarak öngörüldü.

Merkez Bankası'nın da sıklıkla dikkat çektiği aylık enflasyonda gelecek iki ay yüzde 2'nin üzerinde olmasının beklendiği görüldü. Sırasıyla şubat, mart ve nisan enflasyonlarının beklentileri şu şekilde oldu: Şubat yüzde 3,23, martta yüzde 2,26 ve nisanda da yüzde 2,20.