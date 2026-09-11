TCMB tahvil alım ihalelerinde 5 milyar TL'lik alım yaptı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 11 Eylül'de düzenlediği üç doğrudan alım ihalesinde toplam 5 milyar lira nominal değerli devlet iç borçlanma senedi alırken kabul edilen toplam tutar 5 milyar 279 milyon 412 bin 680 lira oldu. İhalelere toplam 11 milyar 140 milyon liralık teklif sunuldu.

TRT120929T12 ISIN kodlu tahvil için düzenlenen 3698 numaralı ihaleye 2 milyar 865 milyon liralık teklif geldi. TCMB, 1,5 milyar lira nominal tutarındaki teklifi kabul ederken işlem tutarı 1 milyar 572 milyon 507 bin 450 lira oldu.

İhalede basit faiz yüzde 35,62 ile yüzde 35,69 arasında gerçekleşirken ortalama basit faiz yüzde 35,69 olarak kaydedildi. Bileşik faiz yüzde 38,80 ile yüzde 38,87 arasında oluştu. Ortalama bileşik faiz yüzde 38,87 oldu.

Ortalama fiyat 104,834 olarak belirlenirken minimum fiyat 104,809, maksimum fiyat 104,910 seviyesinde gerçekleşti.

İkinci ihalede 1 milyar liralık tahvil alındı

TRT051033T12 ISIN kodlu tahvilin doğrudan alım ihalesine 1 milyar 647 milyon liralık teklif sunuldu. Kabul edilen nominal miktar 1 milyar lira, işlem tutarı ise 969 milyon 192 bin 230 lira oldu.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 31,17, ortalama bileşik faiz yüzde 33,60 olarak gerçekleşti. Basit faiz yüzde 31,01 ile yüzde 31,36, bileşik faiz ise yüzde 33,42 ile yüzde 33,81 aralığında oluştu.

Minimum fiyat 96,475, ortalama fiyat 96,919 ve maksimum fiyat 97,304 olarak kaydedildi.

En yüksek teklif üçüncü ihaleye geldi

TRT050935T13 ISIN kodlu tahvil için düzenlenen ihaleye 6 milyar 628 milyon liralık teklif geldi. TCMB, 2,5 milyar lira nominal tutarında alım yaparken kabul edilen tutar 2 milyar 737 milyon 713 bin lira oldu.

Ortalama basit faizin yüzde 31,89 olduğu ihalede minimum basit faiz yüzde 31,89, maksimum basit faiz yüzde 31,90 olarak belirlendi. Bileşik faiz yüzde 34,43 ile yüzde 34,45 arasında gerçekleşirken ortalama bileşik faiz yüzde 34,43 oldu.

İhalede minimum fiyat 109,499, ortalama fiyat 109,509 ve maksimum fiyat 109,519 olarak kaydedildi.