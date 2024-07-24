TCMB, TL swap işlemlerine yarın son veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son vereceğini bildirdi.

TCMB tarafından bankalara gönderilen ve Reuters tarafından görülen belgede, "... Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadesi yer aldı.

Döviz ve altın swap ihalelerine başlayacağı dün açıklanmıştı

TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde, TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor, aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.

Böylece 2023'te 64.5 milyar dolara ulaşan lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sıfıra inerken, dövizde ise bugün itibarıyla sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı.

TCMB, TL sterilizasyon için lokal bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını dün açıkladı. Piyasalarda spotta döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediyor.