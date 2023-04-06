TCMB toplam rezervlerinde 2.3 milyar dolarlık azalma

Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri ise 31 Mart'ta sona eren haftada 457 milyon dolar düşüşle 18.47 milyar dolara geriledi. Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerdeki aşağı eğilim sekizinci haftada da devam etti. Net rezervler geçen yılı 27.54 milyar dolar ile tamamladı. Depremden hemen önce de 27 milyar dolar seviyesinde bulunan net rezervler son beş haftanın üçünde düşüş kaydetti.

Merkez Bankası toplam rezervleri de 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar azalarak 122 milyar 423 milyon dolara geriledi. 31 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.