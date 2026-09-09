  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti
Takip Et

TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini ​​​​​​​iptal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti
Takip Et

TCMB'nin TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’nin 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 29 Eylül 2023 tarih ve 11506/21105 sayılı TCMB kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) uyarınca iptal edildi.

Bakır rekora koşuyor: Gözler 15 bin dolardaBakır rekora koşuyor: Gözler 15 bin dolardaEkonomi

 

VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP endeks kontratı güne düşüşle başladıBorsa Haberleri

 