TCMB, üniversite öğrencileri makale yarışmasına düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması düzenleyecek.

TCMB, üniversite öğrencileri makale yarışmasına düzenleyecek
Yarışma kapsamında seçilebilecek makale konuları:

Merkez Bankaları ve Dijital Paralar
Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri
TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi
Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 30 Ocak 2026’dır.

Açıklamada, "Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi’nden erişilebilmektedir." denildi.

