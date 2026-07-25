TCMB, Vezne24'ün faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Vezne 24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Vezne 24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye TCMB tarafından verilen faaliyette bulunma izni iptal edildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer ver verildi:

"Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/9/2018 tarih ve 7964 sayılı Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."