Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Banka, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla 2023 yılında yürürlüğe alınan ve yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat/katılım fonu için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını tamamen kaldırdı.

Tebliğ kapsamında yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları şu şekilde yeniden düzenlendi:

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli yabancı para mevduat/katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı yüzde 30'dan yüzde 32'ye yükseldi.

Yeni tebliğle birlikte diğer finansal yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranlarında da değişikliğe gidildi:

Müstakrizlerin fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 25 seviyesine yükseldi.

Bankaların yurt içi yerleşiklerle yaptıkları repo işlemlerinden sağlanan 1 yıla kadar vadeli fonlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonlarını da kapsayan diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı 1 yıla kadar vadede yüzde 21'e yükseldi.