TCMB yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-II" sunumu yaptı. Başkan Kavcıoğlu, konuşmasının detaylarında "Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir" olarak belirtti. Kavcıoğlu, döviz kurlarının enflasyonun ana eğiliminde bir önceki rapor tahmininden daha güçlü bir iyileşme sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu konuşmasının devamında, "Politika faizlerimizi ekonominin içinde bulunduğu dengeyi ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, üretim kapasitesinin gelişimini sağlayacak şekilde belirlerken, hedefli kredi politikası ve likidite araçlarımızla da amaçladığımız parasal aktarımın sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz" dedi.

Kavcıoğlu, uygulanan politikaların enflasyonu düşürme gücüne sahip olduğunun altını çizerken, "Küresel şokları daha yoğun hissettiğimiz bir coğrafyada olmamıza rağmen, yüksek bir ekonomik performansla eş anlı olarak enflasyonumuzun düşüyor olması bunun en büyük göstergesidir" şeklinde kaydetti. KKM'ye de değinen Kavcıoğlu, bir sıkıntı görmediklerini ve çok başarılı bir şekilde devam ettiği şeklinde değerlendirdi.

Başkan Kavcıoğlu, ikili kur sisteminin olmadığına dikkat çekerken, konuşmasına "Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır" ekledi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor

*Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı

*Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı

*Türk bankacılık sektörü güvenli ve sağlam görünümünü sürdürüyor

*Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır

"Milli gelir gelişmiş ülke seviyelerine yakınsamaktadır"

*Satın alma gücü paritesiyle bakıldığında Türkiye ekonomisi kişi başına düşen milli gelirde gelişmiş ülke seviyelerine güçlü şekilde yakınsamaktadır

*Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir

*Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir

"Deprem felaketinin etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir"

*Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir

*Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

*Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir

*Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır

"Türkiye istihdamını en çok artıran ülkeler arasında"

*Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır

*Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır

*Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır

*2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır

"Enflasyondaki yavaşlama beklentilere yansımıştır"

*Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir

*Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir

*Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır

*TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir

*Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır

Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi

*TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %27,9 (Önceki %22,0)

*TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11,5 (Önceki %11,5)

*TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 78,1 dolar (Önceki 80,8 dolar)

*TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 73,6 dolar (Önceki 77,3 dolar)

*TCMB'nin 2023 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini -%9,8 (Önceki -%8,5)

*TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %0,4 (Önceki %2,3)

*Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3)

*Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)

*Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %18,1-26,5 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %17,8-26,9 aralığı ile %22,3)

*Enflasyonun, %70 olasılıkla 2024 yılı sonunda %4,0-13,6 aralığında -orta noktası %8,8- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,0-13,7 aralığı ile %8,8)

"Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecek"

*Döviz kurlarının enflasyonun ana eğiliminde bir önceki rapor tahminlerimizden daha güçlü bir iyileşme sağlayacağını öngörüyoruz

*Borçlanma maliyetlerinin arttığı ve finansal sistem üzerindeki belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir geçiş dönemindeyiz

*Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan Liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir

*Geçtiğimiz iki yılda, pandeminin etkileri henüz tam anlamıyla ortadan kalkmamışken, savaş ve yüksek küresel enflasyonun yol açtığı negatif şoklara rağmen sağlam politika çerçevemiz ekonomimizin güçlenmeye devam etmesini sağlamıştır

*Uyguladığımız etkin politikalar, yaşadığımız büyük deprem felaketiyle olan mücadelemizde de yaraların mümkün olan en hızlı şekilde sarılmasına katkıda bulunmaktadır

*Politika faizlerimizi ekonominin içinde bulunduğu dengeyi ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, üretim kapasitesinin gelişimini sağlayacak şekilde belirlerken, hedefli kredi politikası ve likidite araçlarımızla da amaçladığımız parasal aktarımın sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz

*Arz kapasitesini yükseltecek finansal koşulları oluşturarak cari dengemizi kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturacağız

"Uyguladığımız politikalar enflasyonu düşürme gücüne sahiptir"

*Uyguladığımız politikalar enflasyonu düşürme gücüne sahiptir, küresel şokları daha yoğun hissettiğimiz bir coğrafyada olmamıza rağmen, yüksek bir ekonomik performansla eş anlı olarak enflasyonumuzun düşüyor olması bunun en büyük göstergesidir

*Ülke ve dünya ekonomisine dair gelişmeleri güncel ve geniş kapsamlı veri setimizle sürekli olarak izlemekte ve anlık olarak edindiğimiz bilgilerin de katkısıyla titizlikle değerlendirmekteyiz

*Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş süreci devam ederken, aynı anda üretim ve cari fazla kapasitemizin gelişeceğini, finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlayacağı ve afet bölgesinin ihyasına yönelik faaliyetlerin başarısıyla süreceğini öngörüyoruz

*Politikalarımızda herhangi bir değişiklik yok, özellikle liralaşma stratejisi ve diğer politikalarımız aynı şekilde devam edecek

"KKM'de bir sıkıntı görmüyoruz"

*KKM bence çok başarılı bir şekilde devam ediyor

*(KKM) bir sıkıntı görmüyoruz

*Türkiye Ekonomik Modeli'nin en önemli çıktısı cari fazla vermek üzerine, yani üretim, istihdam, ihracat modeli üzerine kuruldu, cari fazla verdiğimizde sürdürülebilir bir fiyat istikrarını da kalıcı olarak sağlayacağımızı iddia eden bir politika güdüyoruz

*Bu politikaya başladığımız gün cari fazla vereceğiz diye bir iddiamız yok, Türkiye son 3 yılda cari fazla verecek noktaya geldi, arızi durumları pandemiydi, savaştı, depremdi; bahane bulmak için söylemiyorum. Türkiye bu tür faktörlere rağmen cari fazla vermeye başlayacak ve fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlayacak

*Biz bu aydan sonra cari dengeyi sağlayacak bir durumu bekliyoruz

"Sistem işliyor"

*Merkez Bankasıyla ilgili, dövizle ilgili bu kadar olumsuz haberler, bunlar çok doğru şeyler değil, buna rağmen dövizdeki denge devam ediyor ve edecek, buna rağmen KKM'deki istikrar devam ediyor, hanehalkının teveccühü devam ediyor

*Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor

*Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor

*TCMB çok güçlü, rezervleri çok güçlü

*Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek

*Merkez Bankası politikaları sonuç almaya başlamıştır

"Hiç bir yerden para aramaya gerek yok"

*Hiç bir yerden para aramaya gerek yok, 2030'a kadar en az 500 milyar doların üzerinde yatırımlardan Türkiye bütçesine girecek, cari dengesini sağlayacak para var, bunlar hayal değil, yapacaklarımız değil, yaptıklarımız, şu an uygulamaya girenler

*Haziran sonuna kadar tahmin aralığımıza baktığımızda faizdeki dengelenmenin çok daha olumlu bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz

*(KKM) TL bir yatırım aracı olarak güçlendiği sürece zaten vatandaşımız buradaki çıkışı kendi süreci içerisinde gerçekleştirecek, bunu böyle görmek lazım, ihtiyaç olarak devam edebilir de sürebilir de, bunu süreç gösterecekler

"İkili kur sistemi diye bir şey yok"

*İkili kur sistemi diye bir şey yok, Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır, bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil, TCMB bu ülkenin en itibarlı kurumu

*Herkes Merkez Bankasına güvensin, MB'nin politikaları üç günlük politikalar değil, liralaşma stratejimiz bundan sonra MB ve Türkiye'nin politikası

*Altın ithalatı noktasında şu an bir sıkıntı yok, Merkez Bankası olarak piyasa ile ilgili gerekli adımları atıyoruz

*Dijital para süreci normal seyrinde gidiyor, bu işle ilgilenen ülkelerin daha önünde devam ediyoruz