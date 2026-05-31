TCMB yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, ocak, mart ve nisan aylarının ardından yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.

Son toplantıda politika faizi sabit tutulmuştu

Banka, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

Bir önceki toplantı döneminde, özellikle ABD-İsrail-İran eksenindeki savaş ve yükselen jeopolitik tansiyon küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırmıştı. Bu ortamda TCMB, birçok merkez bankasının benzer yaklaşımına paralel olarak faiz indirim sürecine ihtiyati bir ara vermiş ve politika faizini değiştirmemişti. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ile piyasalardaki oynaklığın enflasyon görünümüne etkilerini yakından izleyen banka, temkinli duruşunu sürdüreceği mesajını paylaşmıştı.

Gözler TCMB'de

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarına ilişkin beklentiler daha şahin bir çizgiye kayarken, TCMB’nin atacağı adımlar piyasalarda yakından izleniyor. Enflasyonun ana eğilimindeki değişimleri ve ekonomik aktivitedeki yavaşlama işaretlerini değerlendirecek olan Para Politikası Kurulu’nun, dezenflasyon hedefiyle uyumlu parasal sıkılığı koruyacak politika kararları alması bekleniyor.

TCMB’den sıkılaşma mesajı gelir mi?

TCMB, önceki değerlendirmelerinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikasında ilave sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği mesajını yinelemişti. 11 Haziran’da yayımlanacak karar metninde ise hem küresel risklere yönelik politika yaklaşımının hem de enflasyon hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritasının daha net ortaya konulması bekleniyor.