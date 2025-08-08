TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nu 14 Ağustos’ta açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde kameralar karşısına geçecek.

TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanımız Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III’ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Toplantı internet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi X (Twitter) ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır.”

TCMB enflasyon beklentilerini korumuştu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 seviyesinde korunduğunu duyurmuştu. 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri ise sırasıyla, yüzde 12 ve yüzde 8 seviyesinde tutuldu.