TCMB: Yıllık enflasyon gıda grubunda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı.

Raporda tüketici fiyatlarının Aralık ayında yüzde 0,89 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon ise 0,18 puan düşüşle yılı yüzde 30,89 seviyesinde tamamladığı belirtildi. Yıllık enflasyon gıda grubunda yükselirken diğer grupların genelinde ise gerilediği açıklandı.

TCMB, gıda enflasyonuna ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre, bir önceki ay düşen gıda fiyatlarındaki yükselişi kırmızı et ve sebze öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürükledi. Artan kırmızı et fiyatlarının etkisi işlenmiş et ürünlerinde de hissedildi.

Aralık ayında enerji fiyatlarının yatay seyrettiği, hizmet grubunda kiranın aylık enflasyonunda zayıflamanın devam ettiği, haberleşme fiyatlarında ise hızlanma görüldüğü ifade edildi.

Rapora göre, temel mal grubunda giyim ve ayakkabı fiyatları mevsimsel etkilerle gerilerken, dayanıklı tüketim mallarında aylık fiyat artışı hız kesti.

Diğer temel mal kalemlerindeki fiyat artışında ise büyük ölçüde ilaç fiyatlarındaki gelişmeler etkili oldu. Temel mal fiyatları mevsimsel etkilerden arındırıldığında, sınırlı da olsa bir yavaşlama gözlendi.

Üretici fiyatlarında ise Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,75 ile yavaşlamaya devam ederken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 27,67 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, söz konusu gelişmeler doğrultusunda Aralık ayında tüketici enflasyonunun ana eğiliminin gerilediğine işaret etti.