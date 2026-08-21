TCMB’de disiplin kuralları değişti: Personel için yeni dönem başladı

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Disiplin soruşturması için Başkanlık onayı şartı

Yeni düzenlemeye göre disiplin soruşturmasının başlatılabilmesi için Başkanlık Makamının onayı gerekecek.

Disiplin Kurulu’nun yapısı da değiştirildi. Buna göre kurul, 5 üyeden oluşacak.

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyecek

Yönetmeliğin öne çıkan düzenlemelerinden biri, personelin savunması alınmadan disiplin cezası uygulanamayacak olması.

Savunma aşamasında personele yöneltilen iddialar ile bu iddiaların dayanakları bildirilecek. Böylece çalışanların kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunma yapabilmelerinin önü açılacak.

İhbar ve şikayetlere yeni kriter

Yeni yönetmelikle ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Somut delile dayanmayan veya gerekli bilgileri içermeyen ihbar ve şikayetlerin işleme alınmaması öngörüldü.

Disiplin cezalarına itiraz süresi belli oldu

Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda da yeni süreler uygulanacak.

Buna göre itirazların 15 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekecek. Kurul ise dosyanın kendisine ulaşmasının ardından 30 gün içinde karar verebilecek.

Personelin disiplin cezalarına karşı idari yargıya başvurma hakkı ise korunacak.

Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte 27 Temmuz 2017 tarihli TCMB Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Böylece TCMB personelinin disiplin süreçlerine ilişkin kurallar, yeni yönetmelikle birlikte yeniden şekillendirilmiş oldu.