  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB'den 1000 Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni
Takip Et

TCMB'den 1000 Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni

Merkez Bankası, 1000 Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB'den 1000 Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Ons altın yatay seyrini devam ettiriyorOns altın yatay seyrini devam ettiriyorAltın Haberleri

 

Ekonomi
İTO Başkanı Avdagiç'ten kritik uyarı: İsrail-İran gerilimi petrolü 130 dolara taşıyabilir!
İTO Başkanı Avdagiç'ten kritik uyarı: İsrail-İran gerilimi petrolü 130 dolara taşıyabilir!
Yapı Kredi emekli maaşı promosyonunu artırdı!
Yapı Kredi emekli maaşı promosyonunu artırdı!
İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi!
İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi!
Türkiye'nin ‘en güçlü’ gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı
Türkiye'nin ‘en güçlü’ gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı
İŞKUR’dan işverene kurs desteği! Bakan Işıkhan: Zaruri gider karşılanıyor
İŞKUR’dan işverene kurs desteği! Bakan Işıkhan: Zaruri gider karşılanıyor
Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında yükseldi
Türkiye'de 46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında yükseldi