TCMB'den 5 milyar TL'lik doğrudan alım ihalesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 Ağustos 2026 tarihinde dört ayrı doğrudan alım ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. İhalelerde toplam alım tutarı 5 milyar TL olacak.

İhalelerde son teklif saati 13.30 olarak belirlenirken, işlemler geleneksel yöntemle gerçekleştirilecek. Valör tarihi ise 21 Ağustos 2026 olacak.

Dört farklı tahvil için alım yapılacak

3675 numaralı ihalede TRT120929T12 ISIN kodlu tahvil için 750 milyon TL, 3676 numaralı ihalede TRT021030T18 ISIN kodlu tahvil için 1,25 milyar TL alım yapılacak.

3677 numaralı ihalede TRT051033T12 ISIN kodlu tahvil için 1,5 milyar TL, 3678 numaralı ihalede ise TRT270934T18 ISIN kodlu tahvil için 1,5 milyar TL tutarında doğrudan alım gerçekleştirilecek.