TCMB’den ‘beklentiler’ için kritik hamle: Hanehalkı Beklenti Anketi yayınlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)” sonuçlarını 24 Şubat'tan itibaren yayımlamaya başlayacak.

TCMB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

HBA, hanehalkının enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları beklentilerini ve yatırım eğilimlerini daha kapsamlı analiz etmek amacıyla TCMB tarafından tasarlanarak TÜİK iş birliği ile uygulanmaya başlanmıştır.

Anket sonuçları, TCMB internet sitesinde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla “İstatistikler/Eğilim Anketleri/Hanehalkı Beklenti Anketi” başlığı altında aylık frekansta yayımlanacaktır.

HBA’nın yayımlanmasıyla birlikte Sektörel Enflasyon Beklentileri (SEB) yayınında 2026 yılı ocak ayından itibaren hanehalkının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi için “Tüketici Eğilim Anketi” yerine “Hanehalkı Beklenti Anketi” verileri kullanılmaya başlanacaktır. Bu nedenle, şubat ayına ilişkin SEB sonuçları, 24 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacaktır.

Ayrıca, çalışmaya dair detaylı bilgiler, yayın ile eş zamanlı olarak Merkezin Güncesi’nde yayımlanacak olan “Hanehalkı Beklentilerinin Ölçümünde Yeni Yaklaşım: Hanehalkı Beklenti Anketi” başlıklı blog yazısında paylaşılacaktır.