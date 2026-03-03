TCMB’den bugün 20 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi

TCMB, haftanın ikinci gününde den 20 milyar TL tutarında Likidite Senedi ihraç ihalesi gerçekleştirecek.

İhale geleneksel yöntemle yapılacak ve teklif verme süresi 11:45’te sona erecek. İhale kapsamında işlem görecek kıymetin ISIN kodu TRM030426T18 olarak belirlendi. Valör tarihi ise 4 Mart 2026 olarak açıklanırken, teklif iletimi IHS ve telefon aracılığıyla yapılabilecek.