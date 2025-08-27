  1. Ekonomim
  TCMB'den dikkat çeken analiz: Konut kredileri özel tüketimi yüzde 6,9 artırdı
TCMB'den dikkat çeken analiz: Konut kredileri özel tüketimi yüzde 6,9 artırdı

Merkez Bankası’nın yayımladığı “Ekonomi Notları” raporunda, konut kredilerinden sağlanan nakit akışının hanehalkı tüketimi üzerinde belirleyici etkiler yarattığı ortaya konuldu. Çalışmada, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde bu etkinin daha da güçlendiği ve 2024 yılında özel tüketimi yüzde 6,9 oranında desteklediği tespit edildi.

TCMB'den dikkat çeken analiz: Konut kredileri özel tüketimi yüzde 6,9 artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Ekonomi Notları" raporunda, konut kredisi ödemelerinin hanehalkı tüketimi üzerindeki etkisi mercek altına alındı. Raporda, konut kredisi taksitlerinin gelire oranla zaman içinde azalmasının, hanehalkları için tüketimde ek bir alan oluşturduğu tespit edildi.

Çalışmada öne çıkan bulgu, yüksek enflasyon dönemlerinde ücret artışlarının hızlanmasıyla bu etkinin daha belirgin hale geldiği yönünde. Sabit faizli konut kredisi kullanan ailelerin, enflasyon karşısında kredi ödemelerinin reel olarak hafiflemesi sayesinde, gelirlerinden tüketime daha fazla kaynak ayırabildikleri vurgulandı. Bu durumun, özellikle yüksek enflasyon ortamında hanehalkı bütçeleri üzerinde beklenmeyen bir rahatlama etkisi yarattığı ifade edildi.

2024 yılı için 6,9 olarak hesaplandı

Analiz sonuçlarına göre, nakit akışı kanalının özel tüketim harcamalarına katkısı 2022’den itibaren artışa geçti. 2024 yılı için bu katkı yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası uzmanları, bu etkinin özellikle yüksek taksitli kredi çeken ve geliri hızla artan hanehalklarında daha belirgin olduğunu aktardı. Çalışmada ayrıca, nakit akışı kanalının sıkı para politikasının ima ettiği ölçüde bir yavaşlamanın önüne geçtiği, yani tüketimin beklenenden daha canlı kalmasına katkıda bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

