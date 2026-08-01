TCMB'den döviz dönüşüm desteğinde yeni düzenleme: Destekler katma değere göre belirlenecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmesini teşvik eden döviz dönüşüm desteği uygulamasında kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle destek mekanizması firmaların oluşturduğu katma değere göre yeniden şekillendirilirken, yeni uygulamanın 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

Destek sistemi katma değere göre belirlenecek

TCMB tarafından hazırlanan "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme kapsamında firmalar, döviz dönüşüm desteğinden ürettikleri katma değer oranında yararlanabilecek. Katma değer hesaplamasında şirketlerin kârlılıkları ile iş gücü maliyetleri esas alınacak.

Düzenlemeye göre aracı ihracatçılar, kendilerine tanımlanan katma değer limitlerini doldurmaları halinde, katma değeri yüksek tedarikçileri adına da döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek. Bu durumda sağlanacak döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçinin hesabına aktarılacak.

Döviz almama taahhüdü kaldırıldı

Yeni uygulamayla birlikte döviz dönüşüm desteğinden yararlanacak firmalar için daha önce uygulanan döviz almama taahhüdü kaldırıldı. Bunun yerine, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde olduğu gibi döviz pozisyonuna dayalı yeni bir kriter getirildi.

Buna göre, destek başvurusu yapacak firmaların döviz pozisyonlarının, başvuru öncesinde Merkez Bankası tarafından belirlenecek üst sınırı aşmaması gerekecek.

TCMB ayrıca uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla bankaların aracılık görevlerini güçlendiren ve sürecin daha verimli yürütülmesini sağlayacak ilave tedbirlerin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Destek oranı korunurken geçici uygulamaların süresi uzatıldı

Düzenleme kapsamında döviz dönüşüm desteğinin temel oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Öte yandan, yüzde 3 oranındaki destek ödemesi ile ihracat bedeli satış yükümlülüğünün yüzde 35 olarak uygulanmasına ilişkin geçici düzenlemelerin süresi 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

Söz konusu geçici uygulamaların süresi 31 Temmuz'da sona erecekti. Yeni düzenlemelerin ayrıntılarının ise TCMB tarafından yayımlanacak Uygulama Talimatı'nda yer alacağı belirtildi.