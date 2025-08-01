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TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, firmaların yurtdışından getirdikleri dövizleri TL'ye çevirmeleri halinde sağlanan dönüşüm desteği uygulamasının süresini 31 Ekim 2025’e kadar uzattı.

Haber Merkezi
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TCMB'den döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurtdışından getirdikleri dövizleri Türk Lirası'na çevirmeleri halinde sağlanan destek mekanizmasına ilişkin süreyi uzattı. Karar, 1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, 26 Ocak 2023’te yayımlanan ve yurtdışı kaynaklı dövizlerin TL’ye dönüşünü teşvik eden uygulamanın süresinin, daha önce belirlenen 31 Temmuz 2025’ten 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Değişiklik kapsamında Merkez Bankası, yurtdışından gelen dövizlerin TL'ye çevrilip kendisine satılması durumunda firmalara destek sağlama uygulamasını sürdürecek. Uygulama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde tanımlanan bankalar aracılığıyla yürütülecek.

Yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası bu düzenleme ile yurtdışı döviz kaynaklarının iç piyasaya kazandırılması ve finansal istikrarın desteklenmesini amaçlıyor.

Bu uygulamayla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 3'üne kadar dönüşüm desteği uygulanıyor.

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