TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Enerji ve gıda vurgusu

Merkez Bankası, dün TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici fiyatlarının haziran ayında yüzde 3,92 oranında arttığını ve ve yıllık enflasyonun 1,38 puan azalışla yüzde 38,21 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan TCMB, "Bu dönemde yıllık enflasyon enerji ve hizmet gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükselmiştir. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir. Enerji grubu fiyatlarındaki artışı döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir. Temel mal grubu enflasyonundaki yükselişte, kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber özellikle kirada güçlü seyrini korumuştur" açıklamasını yaptı.

"Gıda fiyatları tarihsel ortalamanın üzerinde arttı"

TCMB, gıda fiyatlarının, taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde, tarihsel haziran ayı ortalamasının üzerinde yükseldiğine işaret etti. Açıklamada; "Üretici fiyatları döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle son sekiz ayın en yüksek aylık artışını göstermiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla yükselmiş, yıllık enflasyon B göstergesinde gerilerken C göstergesinde artış kaydetmiştir" denildi.